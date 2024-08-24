Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1846 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1846
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1846 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 707 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 16002 RUB
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность F15
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность XF40
Цена
******
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Где продать?
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