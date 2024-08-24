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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1846 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1846 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/4 копейки 1846 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1846
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1846 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 707 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 43 EUR
Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 16002 RUB
Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность F15
Цена
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Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность F15
Цена
Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность F15
Цена
Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
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Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе Numisor - November 15, 2019
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе Александр - June 13, 2018
Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе Александр - June 13, 2018
Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1846 СМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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