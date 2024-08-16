Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1840 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)
Цены на аукционах
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