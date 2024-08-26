Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1842 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,960,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1842 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе MS67 за 55000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU53 BN RNGA
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
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Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
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