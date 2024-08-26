1/4 копейки 1842 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1842 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе MS67 за 55000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность UNC (26) AU (26) XF (24) VF (7) F (3) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (6) MS61 (3) AU55 (2) AU53 (5) AU50 (3) XF45 (2) XF40 (1) VF35 (3) VF30 (1) VF20 (1) F15 (2) DETAILS (1) BN (11) Сервис ННР (3) RNGA (4) NGC (6)

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