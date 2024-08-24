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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1844 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1844 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/4 копейки 1844 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1844 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Русское Наследие за 95000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3300 RUB
Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 1/4 копейки 1844 СМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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