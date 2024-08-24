1/4 копейки 1844 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1844 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Русское Наследие за 95000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.

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