Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1840 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,992,800
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (122) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 634 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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