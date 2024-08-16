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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1840 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1840 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/4 копейки 1840 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,992,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (122) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 634 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Klondike Auction - September 17, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Империя - March 11, 2023
Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1840 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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