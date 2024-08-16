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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1842 года СПБ АЧ "Орел 1842" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1842 года СПБ АЧ "Орел 1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1842 года СПБ АЧ "Орел 1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 300,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1842 года "Орел 1842" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 750000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
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Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность F15
Цена
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Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 10 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU50
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1842 "Орел 1842" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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