10 копеек 1842 года СПБ АЧ "Орел 1842" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1842 года "Орел 1842" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 750000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2024.

Сохранность PROOF (2) UNC (8) AU (11) XF (11) VF (12) F (2) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (3) AU55 (1) AU50 (3) XF40 (1) VF35 (3) VF30 (3) F15 (2) Сервис PCGS (1) NGC (4)

Продавец Все фирмы

AURORA (7)

Coins.ee (1)

Katz (1)

Künker (2)

MS67 (1)

New York Sale (1)

Rare Coins (9)

SINCONA (3)

Stack's (1)

Teutoburger (1)

Александр (12)

Денга1700 (2)

Знак (1)

Имперская монета (1)

Монеты и Медали (2)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (1)