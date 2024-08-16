Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1842 года СПБ АЧ "Орел 1842" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 300,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1842 года "Орел 1842" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 750000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность F15
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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