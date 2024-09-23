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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года". Хвост из 11 перьев. Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост из 11 перьев. Венок 8 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" Хвост из 11 перьев Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" Хвост из 11 перьев Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,965,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (113) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ АЧ. Хвост из 11 перьев. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5053 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7000 EUR. Торги состоялись 7 марта 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
321 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF25
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1842 "Орел образца 1841 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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