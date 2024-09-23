Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года". Хвост из 11 перьев. Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост из 11 перьев. Венок 8 звеньев
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,965,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (113) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ АЧ. Хвост из 11 перьев. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5053 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7000 EUR. Торги состоялись 7 марта 2005.
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
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Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF25
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
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Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
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Где продать?
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