1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года". Хвост из 11 перьев. Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ АЧ. Хвост из 11 перьев. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5053 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7000 EUR. Торги состоялись 7 марта 2005.

Сохранность PROOF (1) UNC (29) AU (28) XF (34) VF (17) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS64 (1) MS63 (12) MS62 (4) MS60 (2) AU58 (5) AU55 (3) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (5) VF35 (1) VF25 (4) VF20 (1) DETAILS (1) Сервис ННР (5) NGC (17) PCGS (5) RNGA (1)

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