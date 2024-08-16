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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1842 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1842 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1842 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Садогурский
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Садогурском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1867 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 145 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия 1 рубль 1842 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1842 "Орел образца 1832 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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