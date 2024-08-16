1 рубль 1842 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Садогурском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1867 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 145 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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