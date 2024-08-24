20 копеек - 40 грошей 1842 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1842 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30922 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15275 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

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