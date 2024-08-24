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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 копеек - 40 грошей 1842 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 20 копеек - 40 грошей 1842 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 20 копеек - 40 грошей 1842 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого серебра (0,1144 oz) 3,5588 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 50,569

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 20 копеек - 40 грошей
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1842 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30922 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15275 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
1535 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Знак - September 29, 2023
Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 86 EUR
Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность F
Цена
******
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность MS61 NGC
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Александр - June 16, 2017
Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе Александр - June 16, 2017
Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша 20 копеек - 40 грошей 1842 MW на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек - 40 грошей 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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