Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 копеек - 40 грошей 1842 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,1 гр
- Чистого серебра (0,1144 oz) 3,5588 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 50,569
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 20 копеек - 40 грошей
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1842 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30922 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15275 USD. Торги состоялись 14 января 2014.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
1535 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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