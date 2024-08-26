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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1842 года

Серебряные монеты (Российское правление)

Аверс
Реверс
25 копеек - 50 грошей 1842 MW
Средняя цена 780 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
20 копеек - 40 грошей 1842 MW
Средняя цена 670 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
10 копеек - 20 грошей 1842 MW
Средняя цена 9600 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 копеек - 10 грошей 1842 MW
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 22

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Полтина 1842 Пробная Гурт гладкий
Средняя цена 660 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Полтина 1842 Пробная Гурт надпись
Средняя цена 1000 $
Продажи
1 17

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1842 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена
Продажи
0 3

Пробные монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
1 рубль 1842 MW Варшавский монетный двор Хвост орла прямой
Средняя цена 290 $
Продажи
0 116
Аверс
Реверс
1 рубль 1842 MW Варшавский монетный двор Хвост орла веером
Средняя цена 440 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Полтина 1842 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена 420 $
Продажи
0 38
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