Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1842 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост орла веером
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 257,366
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 820 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 28555 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF30 RNGA
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 5 сентября 2017
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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