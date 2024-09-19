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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1842 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост орла веером

Аверс монеты - 1 рубль 1842 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1842 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 257,366

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 820 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1348 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 28555 RUB
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF40
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - June 1, 2018
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - June 1, 2018
Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - May 15, 2018
Продавец Künker
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 5, 2017
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 5, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 5 сентября 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе НИКО - June 28, 2017
Продавец НИКО
Дата 28 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - September 19, 2014
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность MS61
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1842 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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