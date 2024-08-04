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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 копеек - 20 грошей 1842 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 10 копеек - 20 грошей 1842 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 10 копеек - 20 грошей 1842 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 10 копеек - 20 грошей
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 копеек - 20 грошей 1842 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6256 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2016.

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Польша 10 копеек - 20 грошей 1842 MW на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS64
Цена
Польша 10 копеек - 20 грошей 1842 MW на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Польша 10 копеек - 20 грошей 1842 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 10 копеек - 20 грошей 1842 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
5586 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Польша 10 копеек - 20 грошей 1842 MW на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 10 копеек - 20 грошей 1842 MW на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
13657 $
Цена в валюте аукциона 49000 PLN
Польша 10 копеек - 20 грошей 1842 MW на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 копеек - 20 грошей 1842 MW на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 10 копеек - 20 грошей 1842 MW на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 копеек - 20 грошей 1842 MW на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек - 20 грошей 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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