Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 копеек - 20 грошей 1842 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 10 копеек - 20 грошей
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 копеек - 20 грошей 1842 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6256 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2016.
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
13657 $
Цена в валюте аукциона 49000 PLN
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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