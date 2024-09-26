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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробная Полтина 1842 года. Гурт гладкий (Польша, Российское правление)

Разновидность: Гурт гладкий

Аверс монеты - Пробная Полтина 1842 года Гурт гладкий - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - Пробная Полтина 1842 года Гурт гладкий - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,43 - 8,94 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал Полтина
  • Год 1842
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Полтина 1842 года. Гурт гладкий. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2628 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
542 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
1101 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU55
Цена
Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Künker - September 30, 2011
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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