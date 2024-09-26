Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробная Полтина 1842 года. Гурт гладкий (Польша, Российское правление)
Разновидность: Гурт гладкий
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Полтина 1842 года. Гурт гладкий. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2628 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
542 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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