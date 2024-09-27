Польша Период: 1506-2020 1506-2020
25 копеек - 50 грошей 1842 года MW (Польша, Российское правление)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 26,518
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 25 копеек - 50 грошей
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 копеек - 50 грошей 1842 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Империя за 160000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2014.
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF20
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 25 копеек - 50 грошей 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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