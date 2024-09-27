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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

25 копеек - 50 грошей 1842 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 25 копеек - 50 грошей 1842 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 25 копеек - 50 грошей 1842 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 26,518

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 25 копеек - 50 грошей
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 копеек - 50 грошей 1842 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Империя за 160000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе Знак - November 24, 2023
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 150 CHF
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF20
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе Александр - March 20, 2020
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF20
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе Russiancoin - October 3, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 3 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе Russiancoin - July 11, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе Russiancoin - October 25, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 25 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1842 MW на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 25 копеек - 50 грошей 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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