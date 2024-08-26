Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробная Полтина 1842 года. Гурт надпись (Польша, Российское правление)
Разновидность: Гурт надпись
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Полтина 1842 года. Гурт надпись. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22149 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1840 USD. Торги состоялись 4 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Attica Auctions
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
862 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 19 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 29 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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