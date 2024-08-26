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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробная Полтина 1842 года. Гурт надпись (Польша, Российское правление)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - Пробная Полтина 1842 года Гурт надпись - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - Пробная Полтина 1842 года Гурт надпись - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,43 - 8,94 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал Полтина
  • Год 1842
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Полтина 1842 года. Гурт надпись. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22149 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1840 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Attica Auctions - December 10, 2023
Продавец Attica Auctions
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
862 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Stack's - August 17, 2023
Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Stack's - August 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Teutoburger - December 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Stephen Album - January 19, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 19 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Sedwick - November 6, 2017
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Heritage - January 13, 2016
Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
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Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Heritage Eur - November 29, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 29 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность VF
Цена
Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Heritage - January 13, 2009
Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Stack's - August 24, 2024
Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Stack's - August 24, 2024
Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Stack's - August 24, 2024
Польша Полтина 1842 (Пробная) на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтина 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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