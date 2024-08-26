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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1842 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1842 года MW "Варшавский монетный двор" - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1842 года MW "Варшавский монетный двор" - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 695

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1842 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1834 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 660 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия 5 рублей 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - May 30, 2021
Россия 5 рублей 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - May 30, 2021
Продавец RedSquare
Дата 30 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - May 2, 2021
Россия 5 рублей 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - May 2, 2021
Продавец RedSquare
Дата 2 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 5 рублей 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
660 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 660 Mark

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1842 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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