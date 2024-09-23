Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1842 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост орла прямой
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 257,366
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1540 проданному на аукционе Numisbalt за 5250 EUR. Торги состоялись 13 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
757 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1842 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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