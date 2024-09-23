1 рубль 1842 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1540 проданному на аукционе Numisbalt за 5250 EUR. Торги состоялись 13 марта 2021.

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