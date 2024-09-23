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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1842 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост орла прямой

Аверс монеты - 1 рубль 1842 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла прямой - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1842 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла прямой - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 257,366

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1540 проданному на аукционе Numisbalt за 5250 EUR. Торги состоялись 13 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
757 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 1 рубль 1842 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1842 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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