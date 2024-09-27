Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 копеек - 10 грошей 1842 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 5 копеек - 10 грошей
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 копеек - 10 грошей 1842 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6257 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10500 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2016.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
3229 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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