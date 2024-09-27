5 копеек - 10 грошей 1842 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 копеек - 10 грошей 1842 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6257 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10500 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2016.

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