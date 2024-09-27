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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 копеек - 10 грошей 1842 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 5 копеек - 10 грошей 1842 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 5 копеек - 10 грошей 1842 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 5 копеек - 10 грошей
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 копеек - 10 грошей 1842 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6257 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10500 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2016.

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Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
3229 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность XF
Цена
6742 $
Цена в валюте аукциона 450000 RUB
Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU53
Цена
Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность VF30
Цена
Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Александр - May 5, 2021
Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU53
Цена
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Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Александр - December 13, 2019
Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Империя - April 27, 2019
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Александр - September 22, 2017
Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Александр - September 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность XF45
Цена
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Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе Rauch - December 13, 2013
Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 копеек - 10 грошей 1842 MW на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек - 10 грошей 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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