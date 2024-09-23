Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1842 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: VAuctions
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,200,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1842 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 684 проданному на аукционе Александр за 750 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
643 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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