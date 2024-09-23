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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1842 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1842 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1842 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: VAuctions

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,200,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1842 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 684 проданному на аукционе Александр за 750 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
643 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Numedux - September 24, 2022
Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 1 копейка 1842 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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