Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1842 года СПБ АЧ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,180,029
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (424)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1842 года со знаком СПБ АЧ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1260 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
3479 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
2946 $
Цена в валюте аукциона 262924 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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