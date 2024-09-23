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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1842 года СПБ АЧ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1842 года СПБ АЧ - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1842 года СПБ АЧ - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,180,029

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (424)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1842 года со знаком СПБ АЧ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1260 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
3479 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
2946 $
Цена в валюте аукциона 262924 RUB
Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
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Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Где купить?
Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность AU53 PCGS
К аукциону
Россия 5 рублей 1842 СПБ АЧ на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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