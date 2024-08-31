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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

12 рублей 1842 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 12 рублей 1842 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 12 рублей 1842 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 41,41 гр
  • Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
  • Диаметр 35,75 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 115

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 12 рублей
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1842 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 956 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 38000 EUR. Торги состоялись 31 января 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 12 рублей 1842 СПБ на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
49024 $
Цена в валюте аукциона 44000 EUR
Россия 12 рублей 1842 СПБ на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность XF
Цена
49271 $
Цена в валюте аукциона 38000 EUR
Россия 12 рублей 1842 СПБ на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 12 рублей 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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