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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1842 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1842 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1842 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,580,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1842 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе Александр за 600 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1842 ЕМ на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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