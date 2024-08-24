Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1842 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,580,800
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1842 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе Александр за 600 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Где продать?
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