Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года". Хвост из 9 перьев. Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост из 9 перьев. Венок 8 звеньев
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,965,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (261) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ АЧ. Хвост из 9 перьев. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1739 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1842 "Орел образца 1841 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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