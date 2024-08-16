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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года". Хвост из 9 перьев. Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост из 9 перьев. Венок 8 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" Хвост из 9 перьев Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" Хвост из 9 перьев Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,965,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (261) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ АЧ. Хвост из 9 перьев. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1739 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU50 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1842 "Орел образца 1841 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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