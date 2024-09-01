Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1842 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,002,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1842 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе MS67 за 80000 RUB. Торги состоялись 14 апреля 2021.
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Где продать?
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