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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1844 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 7 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,965,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ АЧ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2105 проданному на аукционе Numisbalt за 2600 EUR. Торги состоялись 30 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1842 "Орел образца 1844 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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