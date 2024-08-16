1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1844 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ АЧ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2105 проданному на аукционе Numisbalt за 2600 EUR. Торги состоялись 30 июня 2021.

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