Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1844 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 7 звеньев
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,965,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ АЧ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2105 проданному на аукционе Numisbalt за 2600 EUR. Торги состоялись 30 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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