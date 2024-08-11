1 копейка 1842 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1842 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4139 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 120 EUR. Торги состоялись 8 марта 2004.

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