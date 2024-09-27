Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года". Хвост из 11 перьев. Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост из 11 перьев. Венок 7 звеньев
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,965,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ АЧ. Хвост из 11 перьев. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51787 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5750 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CNG
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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