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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года". Хвост из 11 перьев. Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост из 11 перьев. Венок 7 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" Хвост из 11 перьев Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" Хвост из 11 перьев Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,965,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ АЧ. Хвост из 11 перьев. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51787 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5750 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (1)
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  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе CNG - February 21, 2024
Продавец CNG
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 225 PLN
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Via - March 24, 2023
Продавец Via
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1842 "Орел образца 1841 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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