Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1842 года СПБ АЧ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1842 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе MS67 за 420000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 12 февраля 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1842 "Орел 1832-1844" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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