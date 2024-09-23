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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1842 года СПБ АЧ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1842 года СПБ АЧ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1842 года СПБ АЧ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1842 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе MS67 за 420000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе MS67 - February 12, 2020
Продавец MS67
Дата 12 февраля 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе MS67 - September 8, 2018
Продавец MS67
Дата 8 сентября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1842 "Орел 1832-1844" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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