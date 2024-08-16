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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1842 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1842 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1842 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1842 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4200 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (1)
  • Rare Coins (5)
  • SINCONA (1)
Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
1175 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
867 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS64
Цена
Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS64
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS64
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU55
Цена
******
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Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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