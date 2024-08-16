Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1842 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1842 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4200 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Katz (1)
- Rare Coins (5)
- SINCONA (1)
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
1175 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск