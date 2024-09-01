3 рубля 1842 года СПБ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1842 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Монеты и Медали за 2000000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.

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