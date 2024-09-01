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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1842 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 рубля 1842 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 рубля 1842 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
  • Диаметр 23,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 145,578

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (151)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1842 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Монеты и Медали за 2000000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
20466 $
Цена в валюте аукциона 2000000 RUB
Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе Varesi - September 20, 2023
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1282 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Продавец RedSquare
Дата 29 января 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
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Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF35 PCGS
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Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе Auctiones - September 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
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Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе Jean ELSEN - September 9, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
Где купить?
Россия 3 рубля 1842 СПБ на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 рубля 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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