Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1842 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 10,36 гр
- Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
- Диаметр 23,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 145,578
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 рубля
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (151)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1842 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Монеты и Медали за 2000000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
20466 $
Цена в валюте аукциона 2000000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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