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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года". Хвост из 9 перьев. Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост из 9 перьев. Венок 7 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" Хвост из 9 перьев Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" Хвост из 9 перьев Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,965,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ АЧ. Хвост из 9 перьев. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1013 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
842 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 ННР
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе RedSquare - July 17, 2022
Продавец RedSquare
Дата 17 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1842 "Орел образца 1841 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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