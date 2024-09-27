1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года". Хвост из 9 перьев. Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ АЧ. Хвост из 9 перьев. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1013 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (14) AU (14) XF (33) VF (17) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (5) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (4) XF45 (5) XF40 (3) VF35 (3) DETAILS (2) Сервис ННР (4) NGC (6) PCGS (2)

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