Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года". Хвост из 9 перьев. Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост из 9 перьев. Венок 7 звеньев
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,965,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ АЧ. Хвост из 9 перьев. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1013 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
842 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1842 "Орел образца 1841 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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