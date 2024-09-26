Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1842 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1842 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2264 проданному на аукционе The New York Sale за 1100 USD. Торги состоялись 7 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
729 $
Цена в валюте аукциона 67500 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 14 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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