2 копейки 1842 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1842 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2264 проданному на аукционе The New York Sale за 1100 USD. Торги состоялись 7 января 2016.

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