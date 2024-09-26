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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1842 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1842 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1842 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1842 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2264 проданному на аукционе The New York Sale за 1100 USD. Торги состоялись 7 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
729 $
Цена в валюте аукциона 67500 RUB
Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Numisbalt - April 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Империя - September 14, 2019
Продавец Империя
Дата 14 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СМ на аукционе Империя - June 15, 2019
Продавец Империя
Дата 15 июня 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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