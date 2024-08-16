2 копейки 1842 года СПМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1842 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 1600 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность UNC (6) AU (6) XF (12) VF (24) F (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (2) MS61 (1) AU58 (1) AU50 (1) XF45 (6) VF35 (2) BN (5) Сервис NGC (3) ННР (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (2)

BAC (12)

Coins.ee (5)

COINSNET (3)

Heritage (1)

Katz (3)

MS67 (1)

Münzenonline (1)

Pegasus Auctions (1)

Rare Coins (5)

Rauch (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (4)

SINCONA (4)

Wójcicki (1)

Александр (2)

Денга1700 (1)

Имперская монета (6)

Русское Наследие (1)