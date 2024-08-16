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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1842 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1842 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1842 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,800,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1842 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 1600 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1842 СПМ на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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