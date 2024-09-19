2 копейки 1842 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1842 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 607 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность UNC (13) AU (25) XF (45) VF (31) F (2) Нет оценки (13) Сохранность (слабы) MS63 (3) MS62 (2) AU58 (5) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (6) XF40 (2) VF30 (2) VF25 (1) VF20 (1) DETAILS (4) RB (1) BN (10) Сервис ННР (1) CGC (3) NGC (5) PCGS (3) RNGA (1)

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