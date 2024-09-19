Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1842 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,445,600
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (129) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1842 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 607 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 5200 RUB
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF45 BN ННР
Цена
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Продавец InAsta
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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