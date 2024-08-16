1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1844 года". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ АЧ. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность UNC (47) AU (25) XF (48) VF (24) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS65 (7) MS64 (7) MS63 (5) MS62 (11) MS61 (5) AU58 (8) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (5) XF40 (3) VF35 (3) VF20 (1) Сервис NGC (41) ННР (3) RNGA (1) PCGS (2)

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