Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1844 года". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 8 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,965,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (150) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ АЧ. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (14)
  • Coins.ee (7)
  • COINSNET (2)
  • Gärtner (3)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (1)
  • Heritage (8)
  • Hess Divo (1)
  • Katz (6)
  • Künker (5)
  • MARCINIAK (1)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • New York Sale (2)
  • Numisbalt (14)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (18)
  • Rauch (3)
  • Roma Numismatics (2)
  • Rzeszowski DA (18)
  • SINCONA (7)
  • Tauler & Fau (1)
  • Universum Coins GmbH (2)
  • WCN (1)
  • Александр (13)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (6)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (5)
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
407 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - April 27, 2024
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Tauler & Fau - March 12, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1842 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1842 "Орел образца 1844 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1842 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск