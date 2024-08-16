Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1842 года СПБ АЧ "Орел образца 1844 года". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 8 звеньев
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,965,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (150) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1842 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ АЧ. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- AURORA (14)
- Coins.ee (7)
- COINSNET (2)
- Gärtner (3)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (1)
- Heritage (8)
- Hess Divo (1)
- Katz (6)
- Künker (5)
- MARCINIAK (1)
- Myntauktioner i Sverige AB (1)
- New York Sale (2)
- Numisbalt (14)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (18)
- Rauch (3)
- Roma Numismatics (2)
- Rzeszowski DA (18)
- SINCONA (7)
- Tauler & Fau (1)
- Universum Coins GmbH (2)
- WCN (1)
- Александр (13)
- Имперская монета (2)
- Монеты и Медали (6)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (5)
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
407 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1842 "Орел образца 1844 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск