Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1848". Узкая корона (Россия, Николай I)
Разновидность: Узкая корона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 810,008
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1846
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1846 года "Орел 1845-1848" со знаком СПБ ПА. Узкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе MS67 за 170000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PL63 ННР
Цена
898 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 12 февраля 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 декабря 2016
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?
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