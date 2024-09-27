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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1848". Узкая корона (Россия, Николай I)

Разновидность: Узкая корона

Аверс монеты - 10 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1848" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1848" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 810,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1846
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1846 года "Орел 1845-1848" со знаком СПБ ПА. Узкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе MS67 за 170000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (5)
  • Coins.ee (2)
  • MS67 (1)
  • Rare Coins (5)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (1)
  • ОЛНЗ (1)
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PL63 ННР
Цена
898 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 64 EUR
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе MS67 - February 12, 2020
Продавец MS67
Дата 12 февраля 2020
Сохранность MS67 NGC
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 20 декабря 2016
Сохранность MS60
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1846 "Орел 1845-1848" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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