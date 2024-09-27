10 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1848". Узкая корона (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1846 года "Орел 1845-1848" со знаком СПБ ПА. Узкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе MS67 за 170000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность PROOFLIKE (1) UNC (2) AU (7) XF (5) VF (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS60 (1) XF45 (1) PL63 (1) Сервис ННР (1) NGC (1)