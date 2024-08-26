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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1855 года СПБ HI "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1855 года СПБ HI "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1855 года СПБ HI "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,270,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1855
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (175)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1855 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 130000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
557 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Где купить?
Россия 10 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1855 "Орел 1851-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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