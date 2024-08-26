Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1855 года СПБ HI "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,270,003
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1855
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (175)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1855 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 130000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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