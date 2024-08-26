10 копеек 1855 года СПБ HI "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1855 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 130000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность PROOF (6) PROOFLIKE (4) UNC (90) AU (35) XF (23) VF (9) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS67 (7) MS66 (11) MS65 (5) MS64 (18) MS63 (14) MS62 (7) MS60 (4) AU58 (5) AU55 (5) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (2) VF35 (2) PF64 (1) PF63 (3) PL64 (3) PL63 (1) DETAILS (1) PL (2) DPL (5) Сервис NGC (55) ННР (6) PCGS (10) RNGA (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

ARTMAXIMUM (1)

AURORA (19)

Coins.ee (4)

COINSNET (2)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (4)

Haljak Coin Auction (6)

Heritage (12)

Katz (13)

Künker (9)

MS67 (3)

MUNZE (1)

New York Sale (2)

Niemczyk (2)

Numimarket (2)

Numisbalt (2)

Pesek Auctions (1)

Rare Coins (16)

Rauch (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (2)

Rzeszowski DA (3)

SINCONA (5)

Stack's (3)

Universum Coins GmbH (1)

Via (1)

WAG (1)

WCN (1)

Александр (21)

Знак (1)

Империя (7)

Имперская монета (14)

Монеты и Медали (1)

ОЛНЗ (2)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (6)