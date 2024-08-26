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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1829 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1829 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1829 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1829 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 568 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (3)
  • Künker (1)
  • NOONANS (1)
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (1)
  • WCN (1)
  • Александр (2)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
2837 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе NOONANS - October 4, 2023
Продавец NOONANS
Дата 4 октября 2023
Сохранность F
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F15
Цена
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Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
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Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - November 6, 2019
Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - September 30, 2011
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1829 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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