Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1829 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1829
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1829 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 568 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- AURORA (1)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (1)
- Gorny & Mosch (1)
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- Александр (2)
- Имперская монета (1)
- Русский Нумизматический Дом (3)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
2837 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F15
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1829 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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