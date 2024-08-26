10 копеек 1829 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1829 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 568 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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