Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,110,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1849 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе Империя за 160000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS61
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 5433 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 18 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 18 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 13 июня 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1849 "Орел 1851-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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