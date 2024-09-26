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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,110,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1849 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе Империя за 160000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
Цена
435 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS61
Цена
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS61
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 5433 RUB
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Haljak Coin Auction - October 18, 2014
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 18 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Haljak Coin Auction - October 18, 2014
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 18 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Империя - June 13, 2014
Продавец Империя
Дата 13 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1849 "Орел 1851-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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