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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,360,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1837 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе MS67 за 72500 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1837 "Орел 1832-1839" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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