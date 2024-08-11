Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,360,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1837 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе MS67 за 72500 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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