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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 880,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1833 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (3)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
643 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность PF64 NGC
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Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
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Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе MUNZE - May 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1833 "Орел 1832-1839" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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