Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 880,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1833 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
643 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1833 "Орел 1832-1839" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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