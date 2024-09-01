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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 490,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1836 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9341 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 31 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 CHF
Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 82 EUR
Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
Россия 10 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1836 "Орел 1832-1839" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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