Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 490,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1836 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9341 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 31 октября 2012.
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Сохранность MS63 ННР
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Сохранность UNC
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Сохранность MS63 ННР
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Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU58 PCGS
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Сохранность AU
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Сохранность AU
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