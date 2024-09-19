Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1848". Широкая корона (Россия, Николай I)
Разновидность: Широкая корона
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 810,008
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1846
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1846 года "Орел 1845-1848" со знаком СПБ ПА. Широкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2150 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS67
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
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