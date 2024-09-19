10 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1848". Широкая корона (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1846 года "Орел 1845-1848" со знаком СПБ ПА. Широкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2150 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность PROOF (1) UNC (9) AU (7) XF (2) Сохранность (слабы) MS67 (3) MS65 (4) AU53 (2) AU50 (1) PF64 (1) Сервис RNGA (1) NGC (6) PCGS (1)