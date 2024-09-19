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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1848". Широкая корона (Россия, Николай I)

Разновидность: Широкая корона

Аверс монеты - 10 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1848" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1848" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 810,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1846
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1846 года "Орел 1845-1848" со знаком СПБ ПА. Широкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2150 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS67
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Империя - April 17, 2015
Продавец Империя
Дата 17 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS67 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Künker - March 10, 2010
Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1846 "Орел 1845-1848" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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