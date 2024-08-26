Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1835 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 940,008
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1835 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6229 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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