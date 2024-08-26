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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1835 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1835 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1835 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 940,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1835 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6229 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS60 RNGA
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Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе MUNZE - October 19, 2021
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2021
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF40
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Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 10 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1835 "Орел 1832-1839" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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