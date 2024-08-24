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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1852 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1852 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1852 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,350,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1852 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе MS67 за 97500 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
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  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (1)
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  • Александр (10)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (4)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе MS67 - May 17, 2023
Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе MS67 - December 28, 2022
Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе MS67 - July 21, 2022
Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1852 "Орел 1851-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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