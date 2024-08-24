10 копеек 1852 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1852 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе MS67 за 97500 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность PROOF (1) UNC (25) AU (18) XF (16) VF (3) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (3) MS64 (2) MS63 (4) MS62 (3) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (1) DETAILS (3) PL (1) Сервис NGC (8) PCGS (4) ННР (4)

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