Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1852 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,350,006
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1852 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе MS67 за 97500 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
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Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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