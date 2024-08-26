Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,07 гр
- Диаметр null мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,450,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1850 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 743 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Дата 24 декабря 2023
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