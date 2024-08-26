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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,07 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,450,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1850 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 743 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS64 CPRC
Цена
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 7650 RUB
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF66 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1850 "Орел 1851-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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