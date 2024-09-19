Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 190,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1840 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Монеты и Медали за 71000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Katz (1)
- Rare Coins (6)
- SINCONA (2)
- Денга1700 (1)
- Империя (1)
- Монеты и Медали (2)
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
874 $
Цена в валюте аукциона 71000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1840 "Орел 1832-1839" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск