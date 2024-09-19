Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 190,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1840 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Монеты и Медали за 71000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (6)
  • SINCONA (2)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (1)
  • Монеты и Медали (2)
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность F
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
874 $
Цена в валюте аукциона 71000 RUB
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - February 19, 2020
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1840 "Орел 1832-1839" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1840 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск