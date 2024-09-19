10 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1840 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Монеты и Медали за 71000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность AU (7) XF (5) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (1)