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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1844 года СПБ КБ "Орел 1844" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1844 года СПБ КБ "Орел 1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1844 года СПБ КБ "Орел 1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: RND

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 460,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1844 года "Орел 1844" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе MS67 за 700000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
474 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 2900 RUB
Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
******
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Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе MS67 - April 14, 2021
Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе MS67 - October 14, 2020
Продавец MS67
Дата 14 октября 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 10 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1844" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1844 "Орел 1844" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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