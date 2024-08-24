Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1844 года СПБ КБ "Орел 1844" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 460,500
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1844 года "Орел 1844" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе MS67 за 700000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- COINSNET (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Katz (3)
- Künker (1)
- MARCINIAK (1)
- MS67 (4)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (2)
- Rare Coins (14)
- SINCONA (1)
- Александр (5)
- Знак (1)
- Империя (6)
- Имперская монета (5)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
474 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 14 октября 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1844 "Орел 1844" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск