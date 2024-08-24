10 копеек 1844 года СПБ КБ "Орел 1844" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1844 года "Орел 1844" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе MS67 за 700000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

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