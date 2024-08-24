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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 400,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1834 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8575 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 12500 RUB
Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF30
Цена
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Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Империя - September 15, 2022
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU58 PCGS
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Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
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Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - November 6, 2019
Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1834 "Орел 1832-1839" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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