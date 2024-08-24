Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 400,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1834 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8575 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF30
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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