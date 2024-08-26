10 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1838 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 2000000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2024.

Сохранность PROOF (2) UNC (1) AU (4) XF (8) VF (9) F (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU53 (1) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (1) VF20 (4)

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