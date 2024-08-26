Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500,116
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1838 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 2000000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2024.
Сохранность
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
21822 $
Цена в валюте аукциона 2000000 RUB
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF20
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF20
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1838 "Орел 1832-1839" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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