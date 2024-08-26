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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500,116

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1838 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 2000000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Katz (2)
  • Rare Coins (4)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (1)
  • Александр (5)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (3)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (3)
Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
21822 $
Цена в валюте аукциона 2000000 RUB
Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF20
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Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF20
Цена
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Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 10 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1838 "Орел 1832-1839" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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